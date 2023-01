SOIRÉE CLUTCHO : CLUTCH INVITE LE BRICKS AU METRONUM ! Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

2023-02-01 19:00:00 – 2023-02-01 23:00:00

Haute-Garonne Au programme, house avec Sara_labb et TØTÙ, et techno avec Bérengère et Tõmich !

Au programme, house avec Sara_labb et TØTÙ, et techno avec Bérengère et Tõmich !

On retrouvera également les Résilles pour un show burlesque et un mapping par e-artsup. Et aussi, des créateurs locaux, les INmanquables, de la prévention avec les Sapeurs-Pompiers de la Haute-Garonne, à boire et à manger… Clutch revient au Metronum avec une carte blanche au festival de musique électronique Bricks. Comme d'habitude sur les Clutcho', musique, expositions, performances, créateurs locaux et autres réjouissances seront de la party ! contact.musiques@mairie-toulouse.fr +33 5 31 22 94 17 http://lemetronum.fr/evenements/soiree-clutcho-clutch-invite-le-bricks

