SOIRÉE CLUTCHO’ CARNAVAL À LA GRAINERIE ! LA GRAINERIE Balma, mardi 5 mars 2024.

Le Carnaval s’installe à la Grainerie le temps d’une soirée !

Venez à la rencontre du cirque et de performances en tous genres.

Au programme de cette soirée

DE LA MUSIQUE !

Le Carnaval de Toulouse promet une ambiance exceptionnelle avec les DJs Deejay T-Joun (Afro-Caraïbes) et Pwik Masta (Bass music). En plus, Batida Louca anime l’événement avec une batucada aux rythmes envoûtants tout droit venus de Rio.

DES ANIMATIONS !

Une sélection de courts métrages sera proposée par Cinélatino, un « Drink and Draw » avec quiz dessiné et jeux vidéos, de la réalité virtuelle et des jeux à la Micro-Folie Ernest-Renan. Découverte des arts du cirque avec une initiation proposée par l’Association Par Haz’Art.

DES PERFORMANCES DE CIRQUE !

Découvrez au fil de la soirée, es illusions et manipulations d’objets par Andréa Speranza, la grâce du tissu aérien avec Karla Arevalo, les impromptus circassiens de l’Association Par Haz’Art et l’impressionnante démonstration de tour humaine par les Castellers de Toulouse.

DES STANDS DE CRÉATEURS !

Une sélection de créateurs pour découvrir des créations artisanales et locales.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 19:00:00

fin : 2024-03-05 23:00:00

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

