SOIRÉE CLUTCHO' : 10 ANS DE CLUTCH ! Toulouse, 11 septembre 2022, Toulouse.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran HALLE DE LA MACHINE Toulouse Haute-Garonne HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

2022-09-11 15:00:00 – 2022-09-11 23:00:00

Et pour ça, Clutch vous a concocté une chouette Clutcho’, qui commencera plus tôt que d’habitude… Avec une prog’ aux petits oignons :

Un espace d’expression libre, les Dealers de Science, des animations musicales et concerts, un cabaret burlesque, des défilés de mode, un village artistique et des ateliers participatifs, des projections, des créateurs et partenaires locaux… et bien d’autres !

Bonus : déambulation d’Astérion le minotaure, et ce sera le dernier jour pour voir Long Ma le cheval-dragon !

Vous en savez déjà trop… Restez à l’affût pour découvrir tout ça !

Vous avez rendez-vous pour la prochaine soirée Clutcho’ ! Et ce ne sera pas n’importe laquelle, le Clutch fête ses 10 ans !

http://www.clutchmag.fr/

