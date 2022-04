[Soirée] Cluedo Tourville-sur-Arques, 21 mai 2022, Tourville-sur-Arques.

[Soirée] Cluedo Tourville-sur-Arques

2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime Tourville-sur-Arques

Miromesnil au XVIIe siècle…

Le Capitaine des mousquetaires du roi, exilé dans sa propriété du château de Miromesnil, reçoit la duchesse de Villefort, une femme au passé trouble, et sa dame de compagnie. Dans la soirée, le corps de la duchesse a été retrouvé dans la serre. Les premières constatations ont mis en évidence un crime.

Mais qui provoqué la mort de cette femme ??

Les suspects ne manquent pas…

Est-ce la dame de compagnie de la duchesse, qui verse des poisons dans les potions et n’hésite pas à faire quelques expériences; la domestique qui semble en avoir assez de sa maitresse et de ses fantaisies; l’évêque d’Annecy, un homme ambitieux ou sa sœur, une religieuse exaltée, qui semblent être présents au château pour découvrir un secret; le capitaine des mousquetaires du roi, maitre des lieux et contraint à l’exil loin de Louis XIII, à cause de la duchesse; ou enfin ce bohémien, un homme étrange qui loge dans une dépendance du domaine et dont on ne sait rien.

Saurez-vous découvrir qui a commis ce crime et ainsi permettre que la justice du Roi s’exerce ?

Venez mener l’enquête, interrogez ces suspects qui ont tous l’air tellement innocents, et plongez-vous dans le XVIIème siècle.

-Jeu à partir de 12 ans.-

Miromesnil au XVIIe siècle…

Le Capitaine des mousquetaires du roi, exilé dans sa propriété du château de Miromesnil, reçoit la duchesse de Villefort, une femme au passé trouble, et sa dame de compagnie. Dans la soirée, le corps de la duchesse a été…

+33 2 35 85 02 80 https://www.chateaumiromesnil.com/

Miromesnil au XVIIe siècle…

Le Capitaine des mousquetaires du roi, exilé dans sa propriété du château de Miromesnil, reçoit la duchesse de Villefort, une femme au passé trouble, et sa dame de compagnie. Dans la soirée, le corps de la duchesse a été retrouvé dans la serre. Les premières constatations ont mis en évidence un crime.

Mais qui provoqué la mort de cette femme ??

Les suspects ne manquent pas…

Est-ce la dame de compagnie de la duchesse, qui verse des poisons dans les potions et n’hésite pas à faire quelques expériences; la domestique qui semble en avoir assez de sa maitresse et de ses fantaisies; l’évêque d’Annecy, un homme ambitieux ou sa sœur, une religieuse exaltée, qui semblent être présents au château pour découvrir un secret; le capitaine des mousquetaires du roi, maitre des lieux et contraint à l’exil loin de Louis XIII, à cause de la duchesse; ou enfin ce bohémien, un homme étrange qui loge dans une dépendance du domaine et dont on ne sait rien.

Saurez-vous découvrir qui a commis ce crime et ainsi permettre que la justice du Roi s’exerce ?

Venez mener l’enquête, interrogez ces suspects qui ont tous l’air tellement innocents, et plongez-vous dans le XVIIème siècle.

-Jeu à partir de 12 ans.-

Tourville-sur-Arques

dernière mise à jour : 2022-04-20 par