SOIRÉE CLUB MIXOLOGIE #2 Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, jeudi 12 décembre 2024.

Entre théorie et pratique, un atelier ludique et gourmand vous est proposé pour apprendre à créer le meilleur cocktail et déguster vos créations. Soirée animée par la distillerie Combier.

25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-12 20:00:00

fin : 2024-12-12 21:30:00

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire visites.saumur@veuve-amiot.com

L’événement SOIRÉE CLUB MIXOLOGIE #2 Saumur a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire