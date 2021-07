Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée club house La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée club house La Place des Canailles (Les Dock Village), 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marseille. Soirée club house

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 24 juillet à 21:00

Soirée CLUB HOUSE DJ set avec @charlie.kapagolet @lawlessprod Entrée Libre. Pass sanitaire/test PCR NON OBLIGATOIRE. Jusqu’à 21H : Une bouteille achetée, un planche à partager offerte. 6 stands de restauration 2 bars : cocktails & vins Pensez à réserver votre table dès maintenant à [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) (Voir conditions de l’offre sur place)

Entrée libre

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T21:00:00 2021-07-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Place des Canailles (Les Dock Village) Adresse 10 place de la Joliette 13002 Marseille Ville Marseille lieuville La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille