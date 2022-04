Soirée Club : Dansé invite Phantom Traffic Billère, 23 avril 2022, Billère.

Soirée Club : Dansé invite Phantom Traffic La Route du Son 51 allée Montesquieu Billère

2022-04-23

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

10 10 EUR Phantom Traffic : Duo d’amoureux des machines analogiques, techniciens des oscillateurs et chefs d’orchestre de musiques synthétiques, ces deux passionnés se rencontrent à 15 ans moment ou la musique funk des années 80 se révèle à eux.

Curieux et déterminés à découvrir toutes les techniques et secrets de production de leurs morceaux favoris ils acquièrent leur premières machines, triturent et façonnent leur son tout en apprenant à maitriser ces instruments.

Dansé Sound System : Le Dansé Sound System n’aime pas le feux des projecteurs. Ecumer les bacs à disques et profondeurs souterraines de l’internet pour trouver la perle qui saura faire l’effet désiré sur un dancefloor semble plus fascinant.

Les trois comparses aux univers musicaux très différents mélangent les genres et transforment les associations en cocktails qui font mouche. Musiques du monde, funk, disco, house, électro (…)

+33 5 59 32 93 49

Ampli

La Route du Son 51 allée Montesquieu Billère

