SOIRÉE CLUB ACCORDS VINS ET FROMAGES Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, jeudi 10 octobre 2024.

Un atelier ludique et gourmand vous est proposé pour apprendre à accorder vins et fromages. Vous apprenez également à composer votre plateau de fromages et êtes initié à l’art de la découpe !

Comment composer votre plateau ? Quels vins pour quels fromages ? L’art de la découpe… Une soirée animée par la fromagerie du Puits Neuf située dans le centre-ville de Saumur ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 18:00:00

fin : 2024-10-10 19:30:00

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire visites.saumur@veuve-amiot.com

