Soirée clown et concert Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 6 juillet 2024.

Soirée clown et concert Au Timbré Posté La Bazeuge Haute-Vienne

Pour bien commencer les vacances et élever ton esprit, ou non, une clowne hyper cartésienne t’invitera à réfléchir sur l’épineuse question de l’existence de l’âme. Un spectacle dédié à ceux qui vont mourir (le temps venu).

Dzaar (n.p) compagnie nomade, ultralégère et féminine, artisane de solos clownesquement métaphysiques (ou peut-être l’inverse).

Ensuite, tu pourras te questionner sur ton futur ou simplement pousser la voix avec Bon A Rien, le One Man Punk Band qui envoie du lourd. Limousin calling?

Prêt pour tenter l’aventure?

Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-06 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

