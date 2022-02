Soirée Closing Hiver Magique avec Dj Fabrizio ! Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach Save the date ! Grande Soirée « CLOSING HIVER MAGIQUE » à la Maison du Fromage avec DJ Fabrizio aux platines le samedi 26 février 2022 à partir de 19h (Entrée libre). Cette soirée exceptionnelle marquera la fin de la saison hivernale pour laisser place à la douceur du printemps… dans une ambiance fluo et festive.

