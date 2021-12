SOIRÉE CLIMAX Octon, 7 janvier 2022, Octon.

SOIRÉE CLIMAX Octon

2022-01-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-07 00:00:00 00:00:00

Octon Hérault Octon

Au Village des Arts et Métiers, soirée de finissage de l’expo Octombule avec : lectures et chuchotis, « Mots de Potence », ABCDanse, fesse-à-fesse-SMS, Musicolor Jam. La soirée sera déjantée, joyeuse, et masquée !

Dans le respect des contraintes sanitaires le port du masque est obligatoire.

Au Village des Arts et Métiers, soirée de finissage de l’expo Octombule avec : lectures et chuchotis, « Mots de Potence », ABCDanse, fesse-à-fesse-SMS, Musicolor Jam. La soirée sera déjantée, joyeuse, et masquée !

Dans le respect des contraintes sanitaires le port du masque est obligatoire.

https://www.vam-octon.org/

Au Village des Arts et Métiers, soirée de finissage de l’expo Octombule avec : lectures et chuchotis, « Mots de Potence », ABCDanse, fesse-à-fesse-SMS, Musicolor Jam. La soirée sera déjantée, joyeuse, et masquée !

Dans le respect des contraintes sanitaires le port du masque est obligatoire.

Octon

dernière mise à jour : 2021-12-13 par