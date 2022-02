Soirée cirque & feu Navarrenx, 30 avril 2022, Navarrenx.

Soirée cirque & feu Navarrenx

2022-04-30 – 2022-04-30

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

21h, Collectif Tarabiscoté / Ecole de cirque de Bordeaux, Acrobaties :

Ce spectacle explore le rapport d’un groupe d’individus et questionne les notions de relation et de dualité. Avec la corde comme symbole du lien, il met en évidence l’influence des uns sur les autres. La corde renvoie à un imaginaire très brut, restreignant partiellement ou totalement certains gestes. Elle ne nous laisse que deux possibilités, se suivre ou s’opposer.

21h30, Avalone, Cie Cercle de feu, Spectacle de feu :

Inspiré de différents contes et légendes, Avalone est accompagné de musique live lui donnant un côté organique et vivant. La danse, la musique la magie et les arts martiaux font de ce spectacle un mélange riche et varié qui fait vivre au spectateur un moment unique et magique.

