Gindou 46250 17h-18h : Restitution du travail réalisé durant l’année scolaire par les élèves de Salviac 18h-19h : Goûter pour les petits ; pot pour les grands 19h-20h : Répétition publique du « Repos du guerrier » par Edouard Peurichard.

