» SOIRÉE CIRCO-LOTO » DU CIRQUE EXALTÉ Coulans-sur-Gée, 26 février 2022, Coulans-sur-Gée.

» SOIRÉE CIRCO-LOTO » DU CIRQUE EXALTÉ rue du Thuret La Longère Coulans-sur-Gée

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 22:30:00 rue du Thuret La Longère

Coulans-sur-Gée Sarthe Coulans-sur-Gée

Et si on faisait un loto avec du cirque dedans ? Ou l’inverse ? Vous ne rêvez pas, on vous invite bien à venir faire un quine ou un carton plein mais à la sauce Exalté !

Entrée payante mais cartons gratuits.

ZE soirée familiale et circassienne !

