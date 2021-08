Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville SOIRÉE CINESPAÑA : Sentimental Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

SOIRÉE CINESPAÑA : Sentimental Cinéma Jean Marais, 6 octobre 2021, Aucamville. SOIRÉE CINESPAÑA : Sentimental

Cinéma Jean Marais, le mercredi 6 octobre à 20:30

Comédie dramatique de Cesc Gay Synopsis : Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas dans son coeur. Son grief : le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchaînés. Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux moeurs plus que libérées de leurs voisins : les langues se délient, les secrets, se dévoilent et les masques tombent. Comédie dramatique de Cesc Gay Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00

Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville