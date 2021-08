Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville SOIRÉE CINESPAÑA : Aquí y allí Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Cinéma Jean Marais, le mercredi 6 octobre à 18:30

Synopsis : En rangeant l'appartement de sa grand-mère décédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre un amour gardé secret, vécu dans l'euphorie de la République espagnole des années 30. Des photographies s'entrelacent laissant ressurgir les souvenirs d'une époque. Entre l'Espagne et la France, se révèle le parcours singulier de Lucía, la voix d'une femme émancipée malgré elle dans le tumulte de l'Histoire. Un film réalisé en Occitanie, projection et débat en présence de la réalisatrice Emma Farinhas.

2021-10-06T18:30:00 2021-10-06T20:00:00

