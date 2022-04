Soirée Cinésaire Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Réville

Soirée Cinésaire Réville, 13 mai 2022, Réville. Soirée Cinésaire Réville

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Réville Manche En partenariat vec l’association Mancha .Présentation Le plomb et la plume au cinéma le Richelieu Avec projection du film d’Alejandro Amenabar: Lettre à Franco En partenariat vec l’association Mancha .Présentation Le plomb et la plume au cinéma le Richelieu Avec projection du film d’Alejandro Amenabar: Lettre à Franco +33 9 74 90 30 28 En partenariat vec l’association Mancha .Présentation Le plomb et la plume au cinéma le Richelieu Avec projection du film d’Alejandro Amenabar: Lettre à Franco Réville

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Réville Autres Lieu Réville Adresse Ville Réville lieuville Réville Departement Manche

Réville Réville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reville/

Soirée Cinésaire Réville 2022-05-13 was last modified: by Soirée Cinésaire Réville Réville 13 mai 2022 manche Réville

Réville Manche