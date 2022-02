Soirée cinéphile: Massilia Sound System Le Rallumeur d’étoiles, 11 février 2022, Martigues.

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 11 février à 21:00

Depuis 1984, Massilia Sound System chante sa ville, la fête, l’amour et l’amitié, mais aussi ses colères et ses luttes. Véritable phénomène populaire, le collectif marseillais, dont la démarche créative et originale bouscule les cadres et les institutions, refuse l’uniformisation de la culture et défend le vivre ensemble, la tolérance et l’ouverture sur le monde. Christian Philibert a suivi pendant plus d’un an, sur scène et dans les coulisses, les membres du Massilia et leur public de fidèles. Il nous livre un film musical débordant d’optimisme et de générosité, drôle, politique et profondément humain. Une vraie bouffée d’oxygène. « Une plongée jubilatoire au cœur de ce groupe indépendant mythique… La finesse de l’écriture, du montage, des témoignages recueillis hissent cet opus bien au-delà d’un simple documentaire ». Ventilo mars 2017

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T21:00:00 2022-02-11T23:59:00