Médiathèque de Frocourt, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Venez découvrir des courts métrages étonnants, émouvants et originaux lors des Nuits de la Lecture ! **20h30 – Tomber in love (public adulte)** – _InLove_ (7`07) : Au cours d’une patrouille dans un pays du Moyen-Orient, une escouade d’une armée occidentale fait une halte dans le village d’Iqmarba… – _Cocu_ (2`35) : Persuadé qu’elle le trompe, un mari suit sa femme pour découvrir le fin mot de l’histoire. – _Duo de volaille_ (6`) : La vie ne tient souvent qu’à un fil. Parfois même, ce fil n’est autre que l’interrupteur d’une vieille lampe sur pied. Et si toute la question – de vie ou de mort – était de savoir si cette lampe doit rester éteinte ou allumée ? Cette course poursuite entre noir et blanc, chasseur et proies, tentera d’y répondre en musique…

Une selection de court metrage sur le theme de l’amour…

Médiathèque de Frocourt 17 rue du Moulin 60000 Frocourt Frocourt Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T20:45:00