SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES : CALAMITY Mauguio, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mauguio.

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES : CALAMITY 2021-07-22 – 2021-07-22

Mauguio Hérault Mauguio

En partenariat avec l’Association Cinéplan, l’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles.

Ce jeudi : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.

Synopsis : 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.

Entrée (tarif unique) : 5€

En partenariat avec l’Association Cinéplan, l’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles.

Ce jeudi : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.

officedetourisme@mauguio-carnon.com +33 4 67 50 51 15 https://www.mauguiocarnontourisme.com/

En partenariat avec l’Association Cinéplan, l’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles.

Ce jeudi : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.

Synopsis : 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.

Entrée (tarif unique) : 5€

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT MAUGUIO-CARNON