Mauguio Hérault En partenariat avec l’Association Cinéplan, l’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles.

Ce jeudi : Antoinette dans les Cévennes. Synopsis : Cela fait des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces. Mais à son arrivée, point de Vladimir : seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple. Entrée (tarif unique) : 5€ En partenariat avec l’Association Cinéplan, l’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles.

