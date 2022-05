SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES, 26 juillet 2022, . SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

2022-07-26 – 2022-07-26 Le service Culture, Traditions et Patrimoine vous propose une séance de cinéma sous les étoiles, en partenariat avec l’association Cinéplan. -> ANNONCE DU FILM À VENIR Dès 22h au Parc paysager – Mauguio

Tarif unique : 5€

Renseignement : 04 67 29 65 35

