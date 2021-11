Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Soirée cinéma Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

« Un disparo en la noche 2 » Un documentaire trés interessant pour les amateurs de tango, musique vivante et creative ! la jeune génération en prise avec un tango contemporain ! « L’homme à la moto » Comédie sociale d’Agustin Toscano, suit le chemin de Miguel, spécialiste du vol à l’arrachée, qui découvre le sentiment de culpabilité.

10 €

Deux films en une soirée Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2019-10-28T18:15:00 2019-10-28T20:00:00;2019-10-28T21:00:00 2019-10-28T22:30:00

