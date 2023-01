Soirée cinéma : Rémi Sans Famille Durningen Durningen Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Durningen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Durningen

Soirée cinéma : Rémi Sans Famille Durningen, 21 janvier 2023, Durningen Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Durningen. Soirée cinéma : Rémi Sans Famille rue des Artisans Durningen Bas-Rhin

2023-01-21 – 2023-01-21 Durningen

Bas-Rhin Durningen EUR Pour bien débuter l’année 2023, les Bobines de Durningen ont le plaisir de vous proposer la projection d’un film familial qui plaira aussi bien aux enfants qu’à leurs parents. Rémi Sans Famille est tiré d’un roman du même nom d’Hector Malet. Venez nous rejoindre à la salle polyvalente le samedi 21 janvier à partir de 19h30, la projection du film démarrera à 20h00. Restauration et buvette sur place. Durningen

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Durningen Autres Lieu Durningen Adresse rue des Artisans Durningen Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Ville Durningen Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Durningen lieuville Durningen Departement Bas-Rhin

Durningen Durningen Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Durningen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durningen-office-de-tourisme-et-dattractivite-du-kochersberg-durningen/

Soirée cinéma : Rémi Sans Famille Durningen 2023-01-21 was last modified: by Soirée cinéma : Rémi Sans Famille Durningen Durningen 21 janvier 2023 Bas-Rhin Durningen Durningen, Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg rue des Artisans Durningen Bas-Rhin

Durningen Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Durningen Bas-Rhin