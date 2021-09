Montbazin Montbazin Hérault, Montbazin SOIRÉE CINÉMA Montbazin Montbazin Catégories d’évènement: Hérault

Des nœuds, sacs, etc … seront à vendre en faveur de la lutte contre le cancer du sein. maison.sports@montbazin.fr +33 4 67 78 55 91 http://montbazin.fr/ A l’occasion d’Octobre rose, projection du film ” Les 2 Alfred “.

