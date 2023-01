Soirée cinéma Mespaul Mespaul Mespaul Catégories d’Évènement: Finistère

Mespaul

Soirée cinéma Mespaul, 20 janvier 2023, Mespaul Mespaul. Soirée cinéma 58 rue de la Mairie Bibliothèque Mespaul Finistère Bibliothèque 58 rue de la Mairie

2023-01-20 – 2023-01-20

Bibliothèque 58 rue de la Mairie

Mespaul

Finistère Mespaul « Azur et Asma » un film d »animation de Michel Ocelot, précédé de séquence de films de Georges Méliès. biblio.mespaul@orange.fr Bibliothèque 58 rue de la Mairie Mespaul

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Mespaul Autres Lieu Mespaul Adresse Mespaul Finistère Bibliothèque 58 rue de la Mairie Ville Mespaul Mespaul lieuville Bibliothèque 58 rue de la Mairie Mespaul Departement Finistère

Mespaul Mespaul Mespaul Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mespaul-mespaul/

Soirée cinéma Mespaul 2023-01-20 was last modified: by Soirée cinéma Mespaul Mespaul 20 janvier 2023 58 rue de la Mairie Bibliothèque Mespaul Finistère finistère Mespaul Mespaul, Finistère

Mespaul Mespaul Finistère