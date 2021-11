Toulouse espace JOB Haute-Garonne, Toulouse Soirée cinéma lecture à l’espace JOB Toulouse espace JOB Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Soirée organisée par le collectif JOB dans le cadre des 7èmes Rencontres du Papier et du Livre ———————————————————————————————- En introduction de la soirée : Lectures de textes recueillis par le **Cercle de**s **Voisins** du **C**entre de **R**étention **A**dministrative de Cornebarrieu Projection du film « **Welcome** » de Philippe Lioret _À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans-papier, a le projet de se rendre en Angleterre pour retrouver sa petite amie, Mîna. Il décide alors de prendre des cours de natation pour traverser la Manche à la nage…Un récit d’engagement citoyen._ _Rendez vous proposé par c_**_inecine7_** _qui réuni des passionnés du 7èmes art_

