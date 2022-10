Soirée cinéma – Le Papillon Durningen Durningen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Durningen

Soirée cinéma – Le Papillon Durningen, 22 octobre 2022, Durningen. Soirée cinéma – Le Papillon

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

2022-10-22 19:30:00 – 2022-10-22 23:00:00 Durningen

Bas-Rhin EUR Durningen fait son cinéma ! Soirée cinéma le samedi 22 octobre au Foyer rural de Durningen. Projection du film « Le Papillon » à 20h. Programme : ouverture de la salle à 19h30, projection à 20h. Participation de 3€, bar et petite restauration sur place. Soirée cinéma – projection du film « Le Papillon ». +33 3 88 69 67 64 Durningen

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Durningen Autres Lieu Durningen Adresse 1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin Ville Durningen lieuville Durningen Departement Bas-Rhin

Durningen Durningen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durningen/

Soirée cinéma – Le Papillon Durningen 2022-10-22 was last modified: by Soirée cinéma – Le Papillon Durningen Durningen 22 octobre 2022 1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin Bas-Rhin Durningen

Durningen Bas-Rhin