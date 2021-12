Frocourt Médiathèque de Frocourt Frocourt, Oise Soirée cinéma, l’amour en grand Médiathèque de Frocourt Frocourt Catégories d’évènement: Frocourt

Venez découvrir des courts métrages étonnants, émouvants et originaux lors des Nuits de la lecture ! **19h30 – L’amour en grand ( à partir de 7 ans)** – _Water lily_ (8`31) : Un conte japonais imaginaire racontant la naissance de la fleur de lotus. – _Oktapodi_ (2`27) : Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes se lancent dans une burlesque course poursuite. Pourtant, malgré leur improbable succès pour échapper à leur fatale destinée, leur combat pour rester unis ne semble pas fini. Une selection de court metrage sur le theme de l’amour… Médiathèque de Frocourt 17 rue du Moulin 60000 Frocourt Frocourt Oise

