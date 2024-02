Soirée cinéma La Guerre des Boutons Durningen, samedi 20 avril 2024.

Soirée cinéma La Guerre des Boutons Durningen Bas-Rhin

Projection du film La Guerre des Boutons de Yanis Samuell, d’après l’oeuvre de Louis Pergaud.

1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne une fille ! la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

Ouverture des portes à 19h30, début du film à 20h. Buvette et restauration avant et après la représentation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

1 place de la Mairie

Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est foyerrural.durningen@laposte.net

L’événement Soirée cinéma La Guerre des Boutons Durningen a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg