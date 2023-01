Soirée Cinéma Honfleur Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Soirée à thème : (le billet d’entrée permet d’assister aux 2 films)

19h 30 : Au vent Mauvais

Court métrage de Aline Issermann (12 minutes)

Trois adolescents vivent dans « un étouffoir ». Leurs parents s’engueulent non-stop. Ces adolescents sont surtout les témoins d’un mauvais théâtre où ils n’ont aucune possibilité d’intervenir. La communication est rompue. La violence explose. Ils doivent trouver une solution de secours.

20h : Le Destin de Juliette

Avec Laure Duthilleul, Richard Bohringer, Hippolyte Girardot

Vingt ans de la vie d’une femme d’une volonté extraordinaire. Fille aînée d’un maréchal-ferrant, Juliette aime un ouvrier agricole, Pierre, mais se voit contrainte d’épouser un cheminot, Marcel, qu’elle n’aime pas, afin de subvenir aux besoins essentiels de ses parents. Marcel n’arrive pas à développer une relation sentimentale avec Juliette. Devant cet échec, il sombre dans l’alcoolisme. La relation entre Juliette et Marcel tourne rapidement au cauchemar…

La conférence débat qui suivra sera animée par la réalisatrice et Martine Nisse thérapeute

