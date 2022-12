Soirée cinéma Franco Brésilienne Thouars, 24 janvier 2023, Thouars Maison du Thouarsais Thouars.

Soirée cinéma Franco Brésilienne

Au cinéma Le Kiosque Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque

2023-01-24 18:00:00 – 2023-01-24

Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque

Thouars

Deux-Sèvres

Thouars

EUR Dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire Tyndo, la Philharmonie de Paris a proposé dans le cadre du dispositif Démos* national et l’Association de Culture, Éducation et Assistance Sociale Santa Marcelina, porteur du grand projet éducatif et musical brésilien GURI, le Thouarsais va accueillir du 19 au 28 janvier deux représentants de GURI. Un programme varié, tant à destination des acteurs et bénéficiaires du projet (encadrants, élèves, familles etc.) que du grand public, va ponctuer cette semaine d’échanges. Cette soirée s’ouvrira à 18h par la découverte des projets éducatifs et musicaux Démos et Guri, au travers de présentations visuelles animées par un temps d’échanges et une surprise musicale. À 19h15, après une pause, sera projeté le film brésilien «Le professeur de violon» de Sergio Machado. Ce film met en lumière la place de l’apprentissage musical au sein d’une favela.

Le Conservatoire Tyndo vous donne rendez-vous pour une soirée cinéma Franco-Brésilienne ponctuée de temps d’échanges, d’une surprise musicale et de la projection du film brésilien «Le professeur de violon» de Sergio Machado.

+33 5 49 66 17 65 Conservatoire de Musiques et de Danses Tyndo

Conservatoire Tyndo

Boulevard Adrien Morin Au cinéma Le Kiosque Thouars

dernière mise à jour : 2022-12-21 par Maison du Thouarsais