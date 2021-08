Val-Couesnon Val-Couesnon Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Soirée Cinéma et Musique Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Soirée Cinéma et Musique Val-Couesnon, 21 août 2021, Val-Couesnon. Soirée Cinéma et Musique 2021-08-21 – 2021-08-21 Bar Graines d’Oasis Antrain

Soirée avec scène ouverte et projection au bar associatif Graines d'Oasis. Scène ouverte animée par JJ & Jam Session. Projection de film autour de la pomme par l'association Point Barre, dans le cadre d'un projet de film participatif "Pommes pommes pommes pommes". Restauration sur place : Chez Cyrill (Food truck de gaufres salées) Apportez plaids et couvertures pour la soirée. Tarif participatif : adhésion à l'association Graines d'Oasis à montant libre. Réservation vivement conseillée sur le site de Graines d'Oasis (-49 personnes), le Pass Sanitaire ne sera pas requis. grainesdoasis@gmail.com https://grainesdoasis.org/evenements-a-venir-antrain-val-couesnon/programmation-14-21-28-aout-18h00-23h00-graines-doasis/

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Bar Graines d'Oasis Antrain Ville Val-Couesnon lieuville 48.44824#-1.4742