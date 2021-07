Saint-Gor Saint-Gor Landes, Saint-Gor Soirée Cinéma en plein air Saint-Gor Saint-Gor Catégories d’évènement: Landes

Saint-Gor

Soirée Cinéma en plein air Saint-Gor, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Gor. Soirée Cinéma en plein air 2021-07-10 – 2021-07-10

Saint-Gor Landes Saint-Gor 10 EUR Une soirée Cinéma, ça commence toujours par un bon repas !

Dès 19h, rendez-vous autour d’un rougail de saucisses à l’Auberge de Saint Gor.

A 22h, direction les arènes pour la projection en plein air du film « Papi Sitter » de Philippe Guillard, tout public, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar. Une vraie soirée cinéma avec pop-corn et boissons, dans le respect des normes sanitaires. Une soirée Cinéma, ça commence toujours par un bon repas !

Détails Catégories d'évènement: Landes, Saint-Gor