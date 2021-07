Albon Albon Albon, Drôme Soirée cinéma en plein air : Joyeuse retraite! Albon Albon Catégories d’évènement: Albon

Drôme

Soirée cinéma en plein air : Joyeuse retraite! Albon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Albon. Soirée cinéma en plein air : Joyeuse retraite! 2021-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-16

Albon Drôme Albon Venez passer un bon moment en famille ou entre amis autour de la projection de film : Joyeuse retraite avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte.

Pique-nique possible + buvette organisée par le comité des fêtes. mairie-dalbon@wanadoo.fr +33 4 75 03 12 71 dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Albon