Soirée cinema en plein-air à Berson Berson Berson Catégories d’évènement: Berson

Gironde

Soirée cinema en plein-air à Berson Berson, 10 juillet 2022, Berson. Soirée cinema en plein-air à Berson

6 les sables de puynard-est Berson Gironde

2022-07-10 19:30:00 – 2022-07-10 Berson

Gironde Berson EUR Passez une soirée conviviale à Berson autour d’une séance de cinéma gratuite en plein air, avec restauration et buvette sur place à partir de 19h30. Le film « Attention au départ » commence vers 22h20. Pour plus de confort, pensez à prendre vos serviettes ou vos sièges ! Passez une soirée conviviale à Berson autour d’une séance de cinéma gratuite en plein air, avec restauration et buvette sur place à partir de 19h30. Le film « Attention au départ » commence vers 22h20. Pour plus de confort, pensez à prendre vos serviettes ou vos sièges ! +33 5 57 64 35 04 Passez une soirée conviviale à Berson autour d’une séance de cinéma gratuite en plein air, avec restauration et buvette sur place à partir de 19h30. Le film « Attention au départ » commence vers 22h20. Pour plus de confort, pensez à prendre vos serviettes ou vos sièges ! Mairie de Berson

Berson

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Berson, Gironde Autres Lieu Berson Adresse 6 les sables de puynard-est Berson Gironde Ville Berson lieuville Berson Departement Gironde

Berson Berson Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berson/

Soirée cinema en plein-air à Berson Berson 2022-07-10 was last modified: by Soirée cinema en plein-air à Berson Berson Berson 10 juillet 2022 6 les sables de puynard-est Berson Gironde

Berson Gironde