Soirée Cinéma Emgav Plouha, 28 mai 2022, Plouha.

Soirée Cinéma Emgav Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 23:00:00 Salle Hermine Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Projection-débat dans la salle Hermine à Plouha, par l’association Emgav. Adhésion : 20€ donnant droit à 5 séances consécutives ou non. Soirée à thème illustrée par deux films, ce soir “Les oiseaux” et “Le roi et l’oiseau”.

emgavplouha2@orange.fr

