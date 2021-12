Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Soirée Cinéma Emgav Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-01-19 20:30:00 – 2022-01-19 22:30:00

Plouha Côtes d’Armor Plouha Projection-débat dans la salle Hermine à Plouha, par l’association Emgav. Adhésion : 20€ donnant droit à 5 séances consécutives ou non. Soirée à thème illustrée par un film, ce soir « Volver ». emgavplouha2@orange.fr Projection-débat dans la salle Hermine à Plouha, par l’association Emgav. Adhésion : 20€ donnant droit à 5 séances consécutives ou non. Soirée à thème illustrée par un film, ce soir « Volver ». Salle Hermine Avenue Laënnec Plouha

