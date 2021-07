Durningen Durningen Bas-Rhin, Durningen Soirée cinéma – Donne-moi des ailes Durningen Durningen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Durningen

Soirée cinéma – Donne-moi des ailes Durningen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Durningen. Soirée cinéma – Donne-moi des ailes 2021-07-03 – 2021-07-03

Durningen Bas-Rhin Durningen L’Association du Foyer Rural de Durningen propose une soirée cinéma le samedi 3 juillet, à partir de 19h30 en projetant le film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier avec Louis Vazquez et Jean-Paul Rouve. Profitez d’une soirée originale entre amis, en famille, seuls ou accompagnés ! +33 3 88 69 67 64 L’Association du Foyer Rural de Durningen propose une soirée cinéma le samedi 3 juillet, à partir de 19h30 en projetant le film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier avec Louis Vazquez et Jean-Paul Rouve. Profitez d’une soirée originale entre amis, en famille, seuls ou accompagnés ! dernière mise à jour : 2021-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Durningen Étiquettes évènement : Autres Lieu Durningen Adresse Ville Durningen lieuville 48.68247#7.56748