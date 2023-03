Soirée cinéma : diffusion de deux films (Nous ne sommes rien, soyons tout et Histoire de la grève générale) Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Soirée cinéma : diffusion de deux films (Nous ne sommes rien, soyons tout et Histoire de la grève générale) Café Associatif Le Passage, 6 mars 2023, Romans-sur-Isère . Soirée cinéma : diffusion de deux films (Nous ne sommes rien, soyons tout et Histoire de la grève générale) 8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère Drôme Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte

2023-03-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-06

Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte

Romans-sur-Isère

Drôme Projection des films : Nous ne sommes rien, soyons tout ! et Une Histoire de la grève générale. contact@cafelepassage.org Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Soirée cinéma : diffusion de deux films (Nous ne sommes rien, soyons tout et Histoire de la grève générale) Café Associatif Le Passage 2023-03-06 was last modified: by Soirée cinéma : diffusion de deux films (Nous ne sommes rien, soyons tout et Histoire de la grève générale) Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère 6 mars 2023 8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère Drôme Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme