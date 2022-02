SOIRÉE CINÉMA D’HUMOUR À LA MÉDIATHÈQUE Remiremont, 18 mars 2022, Remiremont.

SOIRÉE CINÉMA D’HUMOUR À LA MÉDIATHÈQUE Place Jules Méline Médiathèque Intercommunale Remiremont

2022-03-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-18 20:00:00 20:00:00 Place Jules Méline Médiathèque Intercommunale

Remiremont Vosges Remiremont

La Fête du court métrage : Soirée autour de l’humour à la médiathèque

Vendredi 18 mars à Remiremont, la Médiathèque intercommunale « Le Cercle » vous propose une soirée autour de l’humour avec la projection de cinq courts métrages.

Une fête nationale du cinéma court

Manifestation annuelle et nationale, la Fête du court métrage a pour but de faire connaître ces films d’une durée de moins de 20 minutes au plus grand nombre, et met en avant les grands réalisateurs et grandes réalisatrices de demain.

Initiée par l’association « Faites des Courts, Fête des Films » et avec le soutien du CNC, la fête du court métrage rend accessible gratuitement des films courts durant la période de l’évènement.

Les stars du long métrage font du court

Votre médiathèque a concocté un programme autour de l’humour avec cinq courts métrages. Au programme : une traversée de Paris revisitée, un duel de magiciens, le drame de la mauvaise file au supermarché, une fin de carrière spectaculaire et un monde dans lequel on choisit son métier … à l’âge de 7 ans !

Avec en vedettes dans les différents courts : Jean-Paul Rouve (Les Tuche, Podium), William Lebghil (Soda, Première année) ou encore Patrick Chesnais (Je ne suis pas là pour être aimé, Les beaux jours).

A découvrir également en lever de rideau, des très courts métrages, d’une durée de moins de 3 minutes, dont le très court tourné en avril dernier par de jeunes abonnés au sein de la médiathèque de Remiremont.

Vendredi 18 mars 2022 à 18h30, Médiathèque de Remiremont, Place Jules Méline.

Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans.

+33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/

Médiathèque

Place Jules Méline Médiathèque Intercommunale Remiremont

dernière mise à jour : 2022-02-15 par