Salle Polyvalente de Campénéac, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Une soirée de projection de courts métrages autour du thème de l’amour en collaboration avec l’association Passeurs d’Images de Sérent. Une thématique sera mise en avant : l’amour au temps de la vieillesse. La projection sera suivie d’un temps d’échange et de dialogue. Projection de courts métrages Salle Polyvalente de Campénéac Rue de l’étang 56800 Campénéac Campénéac Morbihan

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:30:00

