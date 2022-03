Soirée cinéma Cinéma Lux Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Soirée cinéma Cinéma Lux, 3 juin 2022, Cadillac. Soirée cinéma

Cinéma Lux, le vendredi 3 juin à 20:00

En partenariat avec le cinéma Lux, une projection cinématographique sera proposée. Le film projeté sera sur le thème des **arbres**. Le titre et davantage d’informations vous seront rapidement communiquées ! Projection cinématographique en partenariat avec le cinéma Lux Cinéma Lux 6 place de la libération 33410 Cadillac Cadillac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T23:00:00

Détails Catégories d'évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cinéma Lux Adresse 6 place de la libération 33410 Cadillac Ville Cadillac

