Soirée Cinéma Salle des fêtes de buxy Buxy, samedi 27 avril 2024.

Buxy en Y est une association type loi 1901 buxynoise, ayant vocation à participer au rayonnement culturel du village. Nous organisons notamment des événements plus ou moins ponctuels en lien avec les artistes locaux, dans le but de mettre en lumière les savoir-faire de la région.

Soirées cinéma

Plusieurs fois par an, nous organisons de petites soirées cinéma dans la salle des fêtes de Buxy. Le but ? Mettre en lumière notre sélection de courts-métrages amateurs, et créer un espace de rencontre pour les artistes et participants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 23:30:00

Salle des fêtes de buxy 100 Rue des Maréchaux

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté buxyeny@gmail.com

