Soirée cinéma buffet buvette Fresselines, samedi 24 février 2024.

Soirée cinéma avec pour ouvrir la soirée un hommage à J.L Laverdant, maire de Fresselines, avec la projection de Maitre Cornille, film de M.Roy ainsi qu’ un court métrage Le Virus et l’exploit de JP Lemon.

Réservation conseillée (150 places max) au 06 10 45 66 08 et 07 85 31 22 41.

Entrée et participation libre. Salle polyvalente 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:30:00

fin : 2024-02-24 20:30:00

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine

