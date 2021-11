La Grand-CombeLa Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-Combe Gard, La Grand-Combe Soirée cinéma : « A l’Abordage » de Guillaume Brac La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe

Soirée cinéma : « A l'Abordage » de Guillaume Brac
Espace la Berline Champclauson La Grand-Combe
2021-11-27

2021-11-27 – 2021-11-27 Espace la Berline Champclauson

La Grand-Combe Gard Espace la Berline La Grand-Combe Gard La Grand-Combe Venez découvrir le film « A l’abordage » du réalisateur Guillaume Brac : « Félix qui vit dans un quartier populaire de la région parisienne, fait la connaissance d’Alma lors d’une soirée d’été sur les bords de Seine. Cependant, Alma doit partir le lendemain en vacances avec ses parents dans leur maison de Die dans la Drôme. Imaginant pouvoir passer des vacances idylliques, Félix part rejoindre Alma dans la Drôme. Accompagné de son ami Chérif, un employé d’une supérette qui demande, sous un faux prétexte, une semaine de congé à son employeur, il emprunte deux tentes et réserve une voiture par BlaBlaCar. Le conducteur, Édouard, jeune homme assez rigide, qui s’attendait à covoiturer avec des jeunes filles est réticent à prendre en charge les deux jeunes hommes. Les relations entre le conducteur et ses passagers sont très tendues au départ puis s’améliorent progressivement. »Bar et snacking sur place. Le film dure environ 1h35 et est accessible à un publique de 12 ans et plus.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 27 Novembre 2021- Où? : Espace La Berline, Champclauson à La Gd Combe- Quand? : 20h30 – Tarif unique de 4 euros – Informations complémentaires sur le site : www.leslendemains.fr Accueil Droits libres

Espace la BerlineEspace la Berline Champclauson La Grand-Combe La Grand-Combe

