Figeac Lot 4 EUR 4 Programme

-16h Projection documentaire “Gaza” VO

Documentaire de Garry Keane, Andrew McConnell – 4€

2018 · 1h30

La vie quotidienne des citoyens de la ville de Gaza au-delà des décombres causés par les bombardements incessants. – 18h Projection du film «Gaza mon amour» VO

Comédie dramatique de Arab Nasser et Tarzan Nasser – 4€

2021 · 1h28

Une façon pour les deux réalisateurs de proclamer qu’aimer et vivre à Gaza, c’est déjà un acte de foi. 21h Projection film “200 mètres” VO

Drame d’aventure de Ameen Nayfeh – 4€

2021 · 1h37

Entre drame social, road-movie politique et thriller haletant, ce premier long-métrage intense donne envie de hurler et touche au coeur. Ils interviendront lors de cette journée :

Nour Alrabie, Enseignante-chercheuse palestinienne en sciences sociales.

Nadine Picaudou, Normalienne et agrégée d’histoire,

Rojer Pujado, co programmateur de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie. HORS CHAMP !

Un programme de belles rencontres cinématographiques proposé par les cinémas de l’Astrolabe !

Projections organisées en partenariat avec le collectif Palestine-Figeac, dans le cadre de la 8ème édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie (7-15 mars 2022).

