Prolongez l’exposition Ni Méchant Ni Gentil ! avec la projection du film « Le dernier loup » réalisé par Jean-Jacques Annaud et embarquez pour un voyage dans les Steppes de Mongolie, accompagnés de 25 loups… Cette œuvre du 7ème art qui ne vous laissera pas indifférent ! En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles Le 22 octobre 2021, de 20h à 22h A partir de 12ans 3€/personne Amphithéâtre Charlotte Ruderman-Dehorne

Sur réservation (nombre de places limité) : reservation-mhnl@mairie-lille.fr et renseignements au 03.28.55.30.82

