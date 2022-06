Soirée « Ciné Folie »

2022-07-26 – 2022-07-26 Au programme :

19h30 : Séance de zumba

20h : Animation musicale « Fallait pas l’inviter »

Vers 22h : Cinéma de plein air « Le loup et le lion »

Buvette et petite restauration assurée par l'association « Age d'or »

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

