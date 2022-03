Soirée ciné-électro Palais de la porte dorée – Musée de l’histoire de l’immigration Paris Catégorie d’évènement: Paris

En écho à l’exposition _Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours,_ des DJs de la scène électro-orientale viendront mixer sur des images d’archives nous plongeant dans des fêtes familiales et cérémonies emblématiques de ces communautés.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

